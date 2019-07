Zagłębie Lubin świetnie rozpoczęło mecz z Cracovią. Patryk Tuszyński już w piątej minucie przeprowadził dwójkową akcję z Damianem Boharem, a Słoweniec mocnym strzałem po ziemi pokonał debiutującego w Cracovii Lukasa Hrosso. Kolejne akcje to kolejne problemy zespołu Michała Probierza. Zagłębie dominowało, ale nie wykorzystało swoich szans. Cracovia obudziła się po dwudziestu minutach i od razu strzeliła gola. Pelle van Amersfoort zagrał piękną piłkę z głębi pola do Rafaela Lopesa, a napastnik Cracovii z dużym spokojem doprowadził do remisu.

Dwa nieuznane gole w meczu Zagłębie - Cracovia

Drużyna Bena Van Daela mogła prowadzić jeszcze przed przerwą, ale sędzia Mariusz Złotek nie uznał gola Lubomira Guldana. Arbiter uznał, że kapitan Zagłębia faulował piłkarza Cracovii i 'Pasy' rozpoczęły grę od rzutu wolnego. W drugiej połowie przewagę miała Cracovia. Stworzyła lepsze sytuacje i raz cieszyła się z pokonania Konrada Forenca. Przedwcześnie. Sędzia gola nie uznał, bo piłka po strzale Sergiu Hanki odbiła się od będącego na spalonym Sylwestra Lusiusza i zmyliła bramkarza Zagłębia Lubin. Końcówka meczu to już faule, żółte kartki i zmiany. Jedyną sytuację na gola stworzył zespół Michała Probierza, ale po strzale Lopesa piłkę z linii bramkowej wybił jeden z obrońców Zagłębia.