mer-llink 3 godziny temu Oceniono 7 razy 1

Fantastyczny projekt:Janusze same zrobiom sobie platformem tv! Po co płacić Zgniłemu Zachodowi? Jakies knołhoł kupować? Licenje płacić? A w życiu: same damy radem!

Prawdziwy Wolski Patryjota chce oglondać tylko na Prawdziwie Wolskim Kanale!

I jak to zwykle: Janusze zdonżom może z projektem... No,kiedys... No, wicie-rozumicie, to nie takie proste....

Ale próby idom i tak świetnie.