Michał Kucharczyk wciąż pozostaje bez klubu po tym, jak został wyrzucony z Legii Warszawa. 28-latek miał podpisać ze stołecznym klubem nowy kontrakt, ale Legia w ostatniej chwili zmieniła zdanie i nie przedłużyła współpracy z Kucharczykiem. Teraz był gracz jest o krok od nowego zespołu.

- Michał Kucharczyk bardzo bliski podpisania kontraktu z rosyjskim Urałem Jekaterynburg. Były piłkarz warszawskiej Legii przechodzi dzisiaj testy medyczne - poinformował na Twitterze Janekx89, który słynie z dobrych i sprawdzonych informacji transferowych.

Urał Jekaterynburg gra w najwyższej lidze w Rosji. Po pierwszej kolejce nowego sezonu zajmuje drugie miejsce w tabeli. Na inaugurację Urał wygrał z FK Ufa 3:2.

Michał Kucharczyk: Zostałem wyrzucony z Legii Warszawa

- Zostałem wyrzucony z drużyny! Nie chcę na razie mówić z jakich przyczyn, trzymam to w sobie i poczekam na odpowiedni moment. Największy żal mam o to, że nie mogłem się pożegnać z ludźmi, z którymi spędziłem w Legii tyle lat - przyznał Michał Kucharczyk w pierwszym wywiadzie po odejściu z Legii Warszawa. - Miałem przedłużyć umowę i zostać w Legii na kolejne lata. Sprawa z kontraktem odkładała się i ostatecznie zostałem na lodzie. Nie byłem na to przygotowany. Odrzuciłem niektóre opcje, bo wiedziałem, że mam przedłużyć umowę z Legią - wyznał Kucharczyk w programie "Foot Truck" na YouTube.