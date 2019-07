W zeszłym miesiącu Legia Warszawa pożegnała Iuriego Medeirosa. Portugalczyk był wypożyczony do wicemistrza Polski, który zdecydował, że nie wykupi go ze Sportingu. Legia wypożyczyła Iuriego Medeirosa zimą. CV 24-letniego Portugalczyka było niezwykle imponujące jak na ekstraklasę - oprócz Sportingu grał w Genoi. Jednak w Legii Medeiros nie zachwycał, w 15 meczach strzelił trzy gole (z Miedzią Legnica, Pogonią Szczecin i Lechią Gdańsk). Do tego dołożył jedną asystę.

Wykupienie go ze Sportingu byłoby nierealne, jako że zapisana w umowie klauzula pozwalała na sprowadzenie go aż za 6 milionów euro! Ale nawet gdyby suma była niższa, to wydaje się, że Legia i tak nie skorzystałaby z wykupu.

Tymczasem Medeiros został właśnie nowym piłkarzem niemieckiego 1.FC Nuernberg. 24-latek podpisał czteroletni kontrakt. Spadkowicz z Bundesligi zapłacił za pomocnika - według informacji portugalskich mediów - trzy miliony euro.