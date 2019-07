Piątkowe spotkanie Arki Gdynia z Jagiellonią Białystok zainauguruje sezon kolejny sezon PKO Ekstraklasy. Obie drużyny nie mogły zaliczyć poprzednich rozgrywek do udanych - "Jaga" ostatecznie nie znalazła się w europejskich pucharach (5. miejsce w tabeli), natomiast "Arka" niemal do samego końca biła się o utrzymanie, co koniec końców zakończyło się sukcesem (13. miejsce).

Arka straciła Zarandię, Jagiellonia Novikovasa. Kto wypełni po nich lukę?

W trwającym właśnie letnim okienku transferowym zespół Jacka Zielińskiego doznał poważnych osłabień. Z Gdynia pożegnali się m.in.: Luka Zarandia (odszedł do Zulte Waregem za milion euro), Michał Janota (Al-Fateh, 400 tys. euro) czy Marko Vejinović (koniec wypożyczenia z AZ Alkmaar). Do klubu dołączyli z kolei: Davit Skhirtladze (Ryga FC), Santi Samanes (Coruxo FC), Fabian Serrarens (De Graafschap), Azer Busuladzic (Atromitos Ateny) i Kamil Antonik (Resovia Rzeszów). Wszystkich wspomnianych zawodników pozyskano za darmo.



Jagiellonia natomiast musiała pogodzić się z odejściem Arvydasa Novikovasa do Legii Warszawa. Lukę po Litwinie mają w nowym sezonie wypełnić Ognjen Mudrinski (pozyskany z FK Cukaricki za 600 tys. euro), Juan Camara (transfer z Miedzi Legnica, 200 tys. euro) i Tomas Prikryl (przeszedł za darmo z FK Mladá Boleslav).

Po raz ostatni oba zespoły mierzyły się w lidze 30 listopada. "Jaga" wygrała wtedy na własnym stadionie 3:1.

Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok, PKO Ekstraklasa 2019/2020. Gdzie oglądać mecz 1. kolejki nowego sezonu? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję piątkowego spotkania Arki Gdynia - Jagiellonią Białystok przeprowadzą: Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3 (kanał dostępny jest Cyfrowym Polsacie i został odkodowany do końca lipca). W Internecie pierwszy mecz nowego sezonu będzie można śledzić na stronie canalplussport.pl, w aplikacji Canal+ Sport Online oraz na platformach: NC+GO, Polsat GO i Player.pl. Transmisja rozpocznie się o godz. 17:30.