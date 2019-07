edi70 pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

W ten sposób tworzy się w Polsce groźny i idiotyczny precedens aby zamykać stadiony lub ich część tylko przez przypuszczenie urzędnika lub władzy, że coś może się wydarzyć. Już widzę jak prezydenci miast zamykają Openera, pikniki lotnicze czy koncert gwiazdy rocka tylko przez to że wśród części gości może pojawić się zamiar eskalacji przemocy lub prób zakłócenia porządku. Co na to PZPN, komisja licencyjna i jej wymogi czy rzecznik praw obywatelskich?