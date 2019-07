maly_obibok pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

No to już odpadli, ale i tak zaszli najdalej z naszych ekip. No chyba, że jakimś cudem Legia dziś poradzi sobie z potęgą z Giblartaru. Jeśli tak będzie to odpadną razem. Szkoda, że Lechia nie wylosowała zwycięzcy meczu Legii z potęgą. Wtedy była by niewielka szansa, że zagrają ze sobą w bratobójczym boju a to z kolei jedyna szansa by była na reprezentanta Ekstraklasy w jeszcze dalszej rundzie. Ale może to i lepiej, bo tam mogliby dostać dwucyfrówkę.