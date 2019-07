Pierwsza, domowa koszulka jest w odcieni zieleni. Druga zaś jest biała. "Pierwszy, zielony komplet meczowy, to nawiązanie do drużyn Legii, które przed laty święciły triumfy na arenie krajowej oraz międzynarodowej. To właśnie w zielonych koszulkach legioniści podejmowali na własnym stadionie przeciwników podczas pamiętnej edycji Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 1995/96. To właśnie w zielonych koszulkach w latach 90. Wojskowi zdobyli trzy tytuły mistrza Polski z rzędu. W zielonych koszulkach także, w roku 2002, zawodnicy Legii wywalczyli pierwsze dla klubu mistrzostwo w XXI wieku" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Tak wyglądają nowe koszulki Legii Warszawa:

"Komplet wyjazdowy stoi z kolei pod znakiem bieli. Na przodzie koszulki znajdują się charakterystyczne, szare wzory. Obydwie koszulki posiadają emblematy „1916” symbolizujące datę powstania klubu." W pierwszym komplecie strojów legioniści będą występować przez dwa najbliższe sezony. W drugim tylko w najbliższych rozgrywkach.

Po raz pierwszy w nowych strojach Legia Warszawa zagra w czwartek w rewanżowym meczu I rundy eliminacji Ligi Europy przeciwko Europie FC (21.00). W lidze zespół Aleksandara Vukovicia po raz pierwszy zaprezentuje się w niedzielę, gdy zagra z Pogonią Szczecin (17.30).