Michał Kopczyński latem wrócił do Legii Warszawa. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w nowozelandzkim zespole Wellington Phoenix, dla którego zagrał 26 razy. Występował tam głównie jako środkowy obrońca. W Legii latem również sprawdzany był na tej pozycji, choć jego nominalnym miejscem na boisku jest środek pola. - Widzę jaka jest sytuacja. Moje pozycje w Legii są dość mocno obsadzone. Nie jestem napięty w tej chwili na nic. Przygotowuję się z drużyną i jeżeli będę potrzebny, to będę grał w Legii. Od zawsze było to dla mnie priorytetem. W międzyczasie szukam sobie jednak innych opcji - polskich i zagranicznych. Jestem otwarty i chciałbym grać gdzieś, gdzie będę potrzebny i będę czerpał z tego przyjemność, a nie będę piątym kołem u wozu - mówił niedawno Kopczyński w wywiadzie dla legioniści.com.

Kopczyński zostanie w Ekstraklasie

Wszystko wskazuje na to, że Kopczyński zostanie w Ekstraklasie, ale nie w Legii. 27-letni pomocnik od środy przebywa na testach medycznych w Arce Gdynia, o czym poinformował prezes klubu Wojciech Pertkiewicz. - Sprawa nie jest jeszcze sfinalizowana, ale zakładamy, że piłkarz z nami zostanie - powiedział Pertkiewicz na konferencji prasowej.

Na spotkaniu z dziennikarzami prezes Arki mówił także o Fabianie Serrarensie - 28-letniem holenderskim napastniku, który już dołączył do zespołu Jacka Zielińskiego. - Pierwsze rozmowy z Fabianem rozpoczęliśmy pod koniec maja. Mamy świadomość, że Arkanie jest klubem pierwszego wyboru dla piłkarzy. Mając kilka ofert, negocjacje przeciągają się i zawodnicy szukają najlepszych rozwiązań, często nie tylko finansowych, ale po prostu życiowych. To jest nasz atut, bo jeśli uda się ściągnąć piłkarza do Gdyni, to szanse na jego pozostanie rosną i to też miało miejsce w tym przypadku - tłumaczył Pertkiewicz. Arka nowy sezon Ekstraklasy rozpocznie w piątek na własnym stadionie, gdzie o 18 zmierzy się z Jagiellonią Białystok.