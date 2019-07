Legia Warszawa w niedzielę zagra sparing z Radomiakiem (zamknięty dla przedstawicieli mediów i kibiców). Na murawie zabraknie z pewnością Vamary Sanogo, który na Gibraltarze opuścił boisko jeszcze przed przerwą z powodu kontuzji. - Niestety wygląda na poważniejszą kontuzję. Więzadła w kolanie. Jego ból, który czuje, i to, jak się zachowywał tuż po kontuzji, świadczy, że to może być coś poważnego - powiedział od razu po meczu Aleksandar Vuković. Niestety wszystko się potwierdziło: piłkarz zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Czeka go operacja i długa rehabilitacja. Przerwa w treningach potrwa aż do lutego przyszłego roku - informuje serwis Legia.Net.

Kto za Sanogo?

Gdyby nie ta kontuzja, Sanogo w najbliższych meczach byłby pierwszym wyborem Vukovicia. Co prawda w trakcie letnich przygotowań szykowany do tej roli był Jarosław Niezgoda, ale 24-latek również nabawił się kontuzji. Nie tak poważnej jak Sanogo, ale do treningów wróci dopiero we wtorek. W rewanżu z Europa FC (czwartek, godz. 21) na szpicy powinien więc zagrać Sandro Kulenović.

Sanogo poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Zagłębiu Sosnowiec. W beniaminku ekstraklasy, który po roku spadł z ligi, rozegrał łącznie 29 meczów, w których strzelił 11 goli.