Lech Poznań szykuje się do powrotu Ekstraklasy. Zespół z Wielkopolski liczy, że nowy sezon będzie dla niego bardziej udany, niż ostatni. Na koniec sezonu 2018/2019 "Kolejorz" zajął ostatnie, ósme miejsce w grupie mistrzowskiej. W rundzie finałowej wygrał co prawda z Legią Warszawa w Poznaniu, co pomogło Piastowi Gliwice w wygraniu mistrzostwa, ale to jednak małe pocieszenie dla kibiców Lecha. W najbliższych rozgrywkach ich podopieczni mają grać lepiej przez cały sezon.

Władze poznańskiego klubu wypuściły w sobotę spot zagrzewający fanów do nowego sezonu. Przewijają się w nim różne komentarze dotyczące oczekiwań wobec wyników drużyny. Wszystko to podsumowane zostało słowami: "Koniec gadania, po prostu grajmy". Lech chce w ten sposób pokazać, że zamierza odciąć się od dyskusji o formie piłkarzy i o ostatnich niepowodzeniach. Nowy sezon, to ma być nowe otwarcie i szansa dla tych piłkarzy, którzy są w kadrze zespołu.

Lech w 1. kolejce sezonu 2019/2020 zagra z Piastem Gliwice, aktualnym mistrzem Polski. Mecz ten rozpocznie się w sobotę, 20 lipca o godzinie 20:00.