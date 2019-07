tomasznowak1986 5 minut temu 0

kiedyś nie tak dawno jak taka Legia , Wisła , Widzew grał na starych stadionach , starych ale było czuć tą specyficzną atmosferę ...a jak taka Legia wyjeżdżała na mecz z Barceloną czy nawet Holenderskim Utrechtem gdzie stadiony wyglądały kosmicznie i każdy inaczej patrzył że taka nasza drużyna gra na nowoczesnym stadionie to było coś ! nawet w TV to był efekt a taki Utrecht był eliminowany Legia jechała do Gelsenkirchen na mecz z Schalke na jeszcze nowocześniejszy stadion i remisowała 0 :0 odpadła ale po świetnym dwumeczu czy wcześniej w 1989 z FC Barceloną ...czy Wisła w Pucharze Uefa świetne mecze czy nawet Widzew ....a teraz jest wszystko wielkie pieniądze nowoczesne stadiony , szpan i lans i dziadostwo ....jak sukcesami nazywamy remisy naszych drużyn w pierwszych rundach eliminacji teraz ?.....kiedyś Legia rozwalała takie luksemburskie drużyny jak Etzella Etellbruck 4 -0 czy Vardar Skopje ...i to były lekkie sparingi ....i tu mecz Piast - Lechia 1: 3 ....nie wiem może Piast oszczędza siły : D