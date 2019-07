- Transferu z tak wielkiego klubu jeszcze w historii Górnika nie było. Choć Alasana Manneh ostatnie 1,5 roku spędził na wypożyczeniu w bułgarskim klubie Etyr Wielkie Tyrnovo, to umowę transferową Górnik negocjował i podpisywał z wielką Barceloną - czytamy na oficjalnej stronie klubu, która informuje także, że Manneh związał się z Górnikiem umową do czerwca 2022 roku.

Z Kataru do Hiszpanii

Manneh trzy lata temu trafił do katarskiej akademii Aspire, z której przeszedł do Barcelony. Grał w drużynie do lat 19 (m.in. w młodzieżowej Lidze Mistrzów), a także w rezerwach. Wyżej już się nie przebił. Trafił najpierw na wypożyczenie do katalońskiego CE Sabadell, a w poprzednim sezonie do wspomnianego Etyru, dla którego w 22 meczach strzelił dwa gole. Z drużyną Górnika trenował od początku okresu przygotowawczego.

- To piłkarz o dużym potencjale. Jest bardzo dobrze zaawansowany technicznie, ma świetny przegląd pola, strzela bramki, gra dojrzałą piłkę jak na 21-latka. Przeszedł cykl szkoleniowy w zespołach młodzieżowych Barcelony. Co ważne: zebrał już cenne doświadczenie podczas okresu wypożyczenia w piłce seniorskiej. Wiążemy z nim spore nadzieje na przyszłość. Choć przyjechał do nas z dalekiego kraju, wpisuje się w politykę Górnika, który chce stawiać na rozwój młodych piłkarzy. Jestem przekonany, że ciężko pracując pod okiem trenera Marcina Brosza będzie rozwijał swoje atuty, a Górnik wkrótce będzie miał z niego wiele pożytku - tak młodego Gambijczyka opisuje Artur Płatek, doradca zarządu i koordynator ds sportowych Górnika.