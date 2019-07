Platforma nc+, która jest posiadaczem praw do pokazywania PKO Ekstraklasy, uruchomiła dwa specjalne kanały, które będą pokazywały polską ligę. Potwierdziły się wcześnie doniesienia, które mówiły, że kanały mogą trafić do oferty największego konkurenta nc+, czyli Cyfrowego Polsatu. Wirtualnemedia.pl informują, że kanały zostały włączone do oferty największego operatora telewizyjnego w naszym kraju. Na razie jednak nie wiadomo, ile będą one kosztować.

Przełomowa decyzja dla polskiej ligi

- PKO Ekstraklasa jest po prostu częścią niezbędnika każdego kibica piłki nożnej. Od teraz oferujemy więc już komplet tego, czego może chcieć widz w polskim i europejskim futbolu. Pierwsza kolejka w Cyfrowym Polsacie już 19 lipca - zapowiada Maciej Stec, wiceprezes Cyfrowego Polsatu, cytowany przez wirtualnemedia.pl

Platforma nc+, która jest posiadaczem praw do transmisji meczów PKO Ekstraklasy w najbliższych dwóch sezonach uruchomiła dwa nowe kanały sportowe Canal+Sport 3 oraz Canal+Sport 4, które w pełni będą przeznaczone dla rozgrywek PKO Ekstraklasy. Na dwóch nowych kanałach będzie można zobaczyć wszystkie 296 meczów najwyższej klasy rozgrywek piłkarskich w Polsce.

Miliony potencjalnych widzów

Cyfrowy Polsat jest zdecydowanie bardziej popularną platformą satelitarną, mającą około 6 milionów abonentów. Z kolei nc+ oferuje droższe oferty i ma ok. dwa miliony abonentów. Porozumienie obu platform to przełomowa decyzja dla naszej ligowej piłki. Od teraz PKO Ekstraklasa, ma dodatkowych sześć milionów abonentów, którzy wreszcie będą mieli szansę wykupienia pakietu z Lotto Ekstraklasą. Do tej pory nc+, a wcześniej Cyfra+ nie decydowała się na taką możliwość, a autorskie kanały nc+ (jak np. Canal+Sport) nie znajdowały się w ogóle w ofercie głównego konkurenta - czyli Cyfrowego Polsatu.

Warto przypomnieć, że jeden z ośmiu meczów kolejki w otwartym paśmie będzie pokazywać także TVP.