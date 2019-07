Podpisanie umowy z Zagłębiem Lubin to kolejny etap realizacji naszej strategii rozwoju. STS to obecnie największy prywatny sponsor polskiego sportu. Jesteśmy oficjalnym partnerem reprezentacji Polski w piłce nożnej, wspieramy również kluby sportowe w całym kraju. Rozpoczęcie współpracy z Zagłębiem idealnie wpisuje się w plan kooperacji z najbardziej ambitnymi sportowcami i drużynami. Z całą pewnością podpisana umowa przełoży się na liczne korzyści zarówno dla naszej firmy, Klubu, a także kibiców – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.

Nawiązanie współpracy z tak renomowanym partnerem, jakim jest operujący w branży bukmacherskiej STS, to dla nas wielki powód do radości. Kooperacja z tak silną marką, to kolejny krok w dalszym rozwoju naszego klubu. To dla nas powód do dumy, że największy prywatny sponsor sportu w Polsce będzie inwestował swoje środki w nasz klub. Jesteśmy przekonani, że dzięki nawiązaniu współpracy obie strony osiągną w najbliższym czasie wiele korzyści. Niezwykle cieszymy się również, że ze współpracy Zagłębia Lubin z STS-em będą mogli skorzystać także kibice naszego klubu – komentuje Mateusz Dróżdż, prezes Zagłębia Lubin S.A.

STS znany jest jako zaangażowany sponsor, którego aktywność zdecydowanie wykracza ponad ekspozycję logotypu. Bukmacher zrealizował wiele unikatowych projektów wraz z klubami i kibicami z całej Polski jak plebiscyty na wygląd autokarów klubowych czy pojawienie się na koszulkach meczowych emblematu Fundacji Sport Twoją Szansą. Dochód z pomeczowych licytacji tych unikatowych koszulek pozwolił na pomoc podopiecznym organizacji dobroczynnej.

STS wspiera polski sport, nasze działania zdecydowanie wykraczają poza to, co jest zapisane w umowach. Dużą część naszej współpracy opieramy na aktywacjach skierowanych do kibiców, bo to właśnie oni tworzą wyjątkową atmosferę w trakcie rozgrywek – dodaje Mateusz Juroszek, prezes STS.

Podpisana umowa obejmuje ekspozycję logotypu firmy w trakcie spotkań rozgrywanych w Lubinie m.in. na bandach stałych i LED oraz ściankach prasowych. Kontrakt przewiduje też publikację treści na stronie internetowej oraz współpracę w social mediach. Ponadto firma podczas wybranych meczów organizować będzie specjalną strefę kibica, a także będzie oferować specjalne zakłady na spotkania z udziałem Zagłębia Lubin. STS prowadzić będzie także specjalne aktywacje skierowane do klubu oraz kibiców – w tym wspólne akcje marketingowe.

Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, a także sponsorem głównym Jagiellonii Białystok oraz oficjalnym bukmacherem Lecha Poznań, Cracovii, Pogoni Szczecin, Korony Kielce, Górnika Zabrze, Anwilu Włocławek, Asseco Resovii oraz PGE Vive Kielce, a także Futsal Ekstraklasa, KSW czy innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we wsparcie esportu, m.in. AGO Esport. Z inicjatywy STS powstała również fundacja Sport Twoją Szansą, która pomaga utalentowanym sportowcom z całego kraju.

STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Spółka prowadzi działalność na rynkach europejskich, usługi są dostępne w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Norwegii, Islandii, Luksemburgu, Słowenii, Andorze, San Marino oraz na Gibraltarze, Malcie i Łotwie. Za sprawą dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich lat STS zdominował sektor legalnych firm bukmacherskich w Polsce – znacznie zwiększając udziały rynkowe, które obecnie wynoszą ponad 47%.

Firma nieprzerwanie inwestuje w rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii, dzięki którym zdystansowała krajowych konkurentów. STS udostępnia usługi online nie tylko za pośrednictwem strony internetowej, ale również jej mobilnej wersji, jak i aplikacjom dedykowanym systemom Android i iOS. Firma cały czas rozwija ofertę, udostępniając m.in. kolejne zakłady na żywo oraz umacniając wiodącą pozycję w dziedzinie esportu. Bukmacher stworzył też własny system wypłat – STSpay – pozwalający na szybkie przelewy przez 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 – 24:00. STS, za sprawą inwestycji kapitałowej w czeską spółkę Greep, stał się współwłaścicielem systemu bukmacherskiego BetSys, z którego korzysta.

Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer Service STS jest w stanie doskonale odpowiadać na rosnące zapotrzebowania klientów. Firma oferuje ponadto możliwość oglądania transmisji wydarzeń sportowych na żywo w internecie za pośrednictwem STS TV. Usługa jest dostępna także użytkownikom urządzeń mobilnych. Każdego miesiąca firma udostępnia transmisje nawet 5000 wydarzeń sportowych, w tym m.in. piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.

Firma powstała w 1997 roku. Spółka posiada nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które znajdują się w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 440. STS zatrudnia przeszło 1500 osób.