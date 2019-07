W środę Piast Gliwice zremisował na wyjeździe z BATE Borysów 1:1 w pierwszym meczu eliminacji Ligi Mistrzów. W czwartek taki sam wynik na Słowacji uzyskała Cracovia, która grała z Dunajską Stredą w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Tego samego dnia, na tym samym etapie rozgrywek, skompromitowała się Legia Warszawa, która bezbramkowo zremisowała z gibraltarską Europą FC.

Ranking krajowy UEFA

Trzy remisy klubów ekstraklasy oznaczają, że po pierwszych meczach europejskich pucharów w sezonie 2019/20, Polska zanotowała spadek w rankingu UEFA. Współczynnik ten obliczany jest na podstawie wyników uzyskanych przez zespoły reprezentujące poszczególne kraje w Lidze Mistrzów i Lidze Europy w ciągu ostatnich pięciu sezonów oraz decyduje o liczbie zespołów dla poszczególnych lig w europejskich pucharach.

Za wygraną w kwalifikacjach kluby otrzymują punkt, za remis pół. Za zwycięstwo w fazie grupowej dwa punkty, za remis jeden. W obu przypadkach porażki nie są punktowane. Przydzielane są też punkty bonusowe: cztery za awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, pięć za awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, jeden za awans do ćwierćfinału, półfinału oraz finału Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

Liczba punktów zdobyta w każdym sezonie jest dzielona przez liczbę zespołów w nim reprezentujących daną federację w rozgrywkach UEFA. Wynik jest zaokrąglany w dół do części tysięcznych. W naszym przypadku wynik dzielony jest przez cztery, bo do Piasta, Cracovii i Legii od drugiej rundy eliminacji Ligi Europy dołączy Lechia Gdańsk.

Spadek Polski

Dorobek trzech pierwszych klubów ekstraklasy spowodował spadek Polski w rankingu krajowym UEFA. Trzy remisy oznaczają, że w pierwszych meczach drużyny z ekstraklasy uzbierały raptem 0,375 pkt. Polska spadła w rankingu z 25. na 27. miejsce. Nasz kraj wyprzedziły Izrael oraz Azerbejdżan, mimo że zgromadziły tyle samo punktów co Piast, Cracovia i Legia.

Spadek Polski spowodowany jest jednak liczbą punktów, które kraje zdobyły w sezonie 2014/15, a który właśnie przestał się wliczać do krajowego rankingu UEFA. W tamtych rozgrywkach polskie kluby uzbierały aż 4,750 pkt. Przede wszystkim dzięki temu, że do 1/16 finału Ligi Europy awansowała Legia Warszawa. W tym samym sezonie azerskie kluby zgromadziły 3,625 a izraelskie raptem 1,375 pkt. Różnica między tamtym a obecnym wynikiem jest dla nich mniej bolesna, stąd ich awans, a nasz spadek w rankingu.

Niestety istnieje ryzyko, że Polska jeszcze tego lata zaliczy kolejny spadek. Wszystko przez to, że niewiele (odpowiednio 1,125 i 1,750 pkt) tracą do nas Bułgarzy i Słowacy. Oba kraje mają mniej punktów do "obronienia" za sezon 2014/15, bo jest to odpowiednio 4,250 oraz 2,750 pkt.

Dla klubów ekstraklasy jest to naprawdę ostatni moment, by obudzić się w europejskich pucharach. Jeszcze trudniejsze zadanie będzie bowiem stało przed nami w kolejnym sezonie, gdy do "obronienia" będziemy mieli aż 5,500 pkt wynikające z występów Lecha Poznań i Legii w fazie grupowej Ligi Europy.