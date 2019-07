Pawłowski w poprzednim sezonie był zawodnikiem Górnika Zabrze. Nie zagrał jednak w barwach zabrzańskiej ekipy w żadnym spotkaniu Ekstraklasy. 26-letni bramkarz to kolejne głośne nazwisko sprowadzone ostatnio do Widzewa. Kilka dni temu z łódzkim zespołem podpisał kontrakt Marcin Robak.

W nadchodzącym sezonie golkiper będzie walczył z Patrykiem Wolańskim o pozycję pierwszego bramkarza Widzewa. - Uważam, że Widzew to wielki klub. Jeżeli dostaje się ofertę od takiego zespołu, to nie wypada odmawiać. Widzew zasługuje na coś więcej niż II liga i na pewno chciałbym pomóc mu w tym sezonie w awansie - przyznał Pawłowski.

26-latek to wychowanek Bałtyku Koszalin. Ekstraklasowy debiut zaliczył w barwach Lechii Gdańsk. Potem został wytransferowany do Udinese Calcio. W Serie A nie zagrał jednak ani jednego meczu. Był wypożyczany m.in. do Śląska Wrocław, by ostatecznie wrócić do Polski.