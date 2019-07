Legia Warszawa latem pozyskała m.in. Waleriana Gwilię (Górnik Zabrze), Arvydasa Novikovasa (Jagiellonia Białystok), Igora Lewczuka (Bordeaux) czy Luquinhasa (Desportivo Aves). Mateusz Borek najbardziej pochwalił Legię za pozyskanie Gwilii.

Legia Warszawa pochwalona za pozyskanie Gwilii

Ten chłopak bardzo mi się podoba. To jest problem dla Brosza, że tego zawodnika nie ma. Jego wygląd nie zgadza się z jego kalendarzem, bo dopiero za dwa lata wchodzi w najlepszy wiek dla piłkarza. Chłopak spokojny, zaawansowany technicznie, chłopak, który trzyma pozycję i porządkuje grę. Takiego zawodnika mi brakowało w Legii Warszawa. Będę szczerze zaskoczony, jeśli to nie będzie piłkarz wyjściowego składu

- ocenił dziennikarz Polsatu Sport. - Lewczuk to jest chłopak, który oprócz walorów czysto sportowych wprowadzi kolejny element profesjonalizmu w szatni. On ma być drogowskazem dla młodych zawodników. Opowie im o rywalizacji z Paryżem czy Lyonem i wpłynie na ich wyobraźnię. Nie wiem, czy to będzie piłkarz wiodący, ale będzie pełnił ważną rolę w szatni i na boisku - powiedział o Lewczuku. O Novikovasie dodał, że "zbudował sobie pozycję w ekstraklasie i gdy nie ma problemów zdrowotnych, może zrobić przewagę".