Wisła Kraków o przedłużeniu kontraktu z Jakubem Błaszczykowskim poinformowała za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Nowa umowa doświadczonego pomocnika będzie obowiązywać do końca czerwca 2019/20.

Błaszczykowski trafił do Wisły w 2005 roku i już w pierwszym sezonie wywalczył z zespołem mistrzostwo Polski. Zanim przeniósł się do Borussii Dortmund rozegrał w jej barwach 62 spotkania. W styczniu wrócił do klubu borykającego się z problemami - pomógł mu finansowo i przejął rolę kapitana zespołu Macieja Stolarczyka. 33-latek w rundzie wiosennej ubiegłego sezonu Ekstraklasy rozegrał osiem spotkań, w których był liderem "Białej Gwiazdy". Strzelił pięć goli i zaliczył dwie asysty.