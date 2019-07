- Decyzja należy do samego Carlitosa, liczymy się z tym, że odejdzie. Ale by w ogóle się z czymś liczyć, trzeba najpierw wiedzieć z czym. A na razie żadnej oferty nie ma - usłyszeliśmy w czwartek w Legii Warszawa, gdzie pytaliśmy o przebieg rozmów z Mallorcą na temat Carlitosa. Rozmów nie ma. I nie zanosi się na to, by się pojawiły. Bynajmniej z Mallorką, beniaminkiem La Liga, który w piątek poinformował, że sprowadził kolejnego napastnika. To Pablo Chavarria francuskiego ze Stade de Reims.

Carlitos do Legii Warszawa przeniósł się w lipcu zeszłego roku z Wisły Kraków. Już pół roku później pisało się, że może odejść z Łazienkowskiej i trafić do New York City FC. Amerykanie zimą proponowali 2,5 mln euro, a trener Ricardo Sa Pinto nie zabrał Carlitosa na mecz z Wisłą Płock. Ostatecznie do transferu nie doszło: Carlitos wrócił do składu i zdobył dla Legii kolejne osiem bramek (łącznie, w całym sezonie, uzbierał ich 19). Po sezonie mówiło się o tym, że może wyjechać na Bliski Wschód. I nawet podobno pojechał - na rekonesans - ale odrzucił ofertę ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Ruchy transferowe w Legii Warszawa

Na Łazienkowskiej słyszymy, że Carlitosa - którego z Legią wiąże jeszcze dwuletni kontrakt - nikt blokować nie zamierza. Że są przygotowani na jego odejście (okno transferowe w Polsce otwarte jest do 31 sierpnia). Mają kilka opcji rezerwowych. A te wcale nie muszą być związane ze sprowadzeniem nowego piłkarza, bo Aleksandar Vuković w Cafu widzi piłkarza, który może grać na dziesiątce. Sprawdzał Portugalczyka na tej pozycji podczas zgrupowania w austriackim Leogang.

W letnim oknie transferowym Legia sprzedała za 5,5 miliona euro Sebastiana Szymańskiego do Dinama Moskwa. Z klubu odeszli również Michał Kucharczyk, Adam Hlousek, Arkadiusz Malarz, Miroslav Radović i Kasper Hamalainen, którym skończyły się kontrakty. Drużynę wzmocnili Walerian Gwilia, Igor Lewczuk, Arvydas Novikovas, Luquinhas oraz bramkarz Wojciech Muzyk.