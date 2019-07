Obok zakupionych przez nc+ i TVP praw do transmisji w Polsce, najciekawsze fragmenty każdego meczu użytkownicy oficjalnej aplikacji Ekstraklasy będą mogli zobaczyć jeszcze w trakcie jego trwania. Podczas każdego spotkania użytkownicy aplikacji otrzymają powiadomienia z 20-sekundowymi klipami z bramkami, rzutami karnymi lub innymi akcjami.

Po każdym spotkaniu stacje TVP oraz TVN pokażą w ramach uprawnienia News Access dwuminutowe skróty meczowe w swoich programach informacyjnych. Po 10 minutach od ostatniego gwizdka 5-minutowe skróty meczowe będą zaś dostępne w aplikacji ligowej Ekstraklasa.TV oraz w nowym serwisie www.Ekstraklasa.tv. Prawa do dystrybucji tych skrótów będą miały również nc+, kluby Ekstraklasy oraz PZPN, a także jeden z portali horyzontalnych. Ekstraklasa prowadzi jeszcze rozmowy z potencjalnymi partnerami w tym obszarze.

- W 2012 roku zdecydowaliśmy się budować w naszym zespole kompetencje w zakresie samodzielnej transmisji meczów. Był to strzał w dziesiątkę. Obecnie nikt nie zaprzeczy, że nasza liga jest świetnie pokazywana. Co więcej, w tym roku podczas Mistrzostw Świata U-20 nasza spółka Ekstraklasa Live Park była głównym producentem, któremu FIFA powierzyła produkcję transmisji meczowych ze swojej imprezy. Wytwarzany przez nas obraz był pokazywany na całym świecie. Teraz podjęliśmy decyzję, że czas postawić kolejny krok i w odpowiedzi na zmieniający się sposób konsumpcji mediów chcemy rozwijać własne kanały. Będziemy przez nie komercjalizować produkowane przez nas treści, podobnie jak to robią największe organizacje sportowe na świecie: NBA, UEFA czy La Liga – mówi Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy S.A.

W rezultacie, już od najbliższego sezonu wszystkie mecze PKO Ekstraklasy będą dostępne po raz pierwszy na całym świecie, z wyłączeniem Polski, w ramach własnego płatnego serwisu wideo-streamingowego. Jest on adresowany do wszystkich fanów polskiej ligi za granicą, a w szczególności do blisko 20-milionowej Polonii.

- Biorąc pod uwagę liczbę Polaków na świecie, bez wątpienia istnieje szeroka baza potencjalnych odbiorców platformy OTT polskiej ligi. Pozwoliłaby ona Ekstraklasie na zbudowanie i utrzymanie społeczności fanów, którzy byliby jednocześnie jej klientami. Wpisuje się to w globalny trend w dzisiejszym cyfrowym świecie, zwłaszcza w branży praw sportowych - mówi Stefan Felsing, szef STIMAX Consulting i były Executive Vice President, Media - Global Sales & Acquisitions w agencji Lagardère Sports.

Na bazie licencji i sublicencji w 7 bałkańskich krajach, tj. w Serbii, Chorwacji, Północnej Macedonii, Czarnogórze, Kosowie, Słowenii, Bośni i Hercegowinie prawa do transmisji meczów PKO Ekstraklasy nabyła telewizja Planet Sport, będąca własnością Telekom Austria.

- Planet Sport pokaże wszystkie 296 meczów PKO Ekstraklasy na swojej antenie. Tak duże zainteresowanie polską ligą wynika między innymi z faktu, że aż 49 zawodników pochodzi z tego regionu. Nasze rozgrywki staną się jednym z głównych punktów oferty Planet Sport, tuż obok Ligi Mistrzów, będą też promowane jako ważne rozgrywki w regionie. Prowadzimy jeszcze rozmowy na temat praw do pokazywania rozgrywek Ekstraklasy z telewizją Sportdigital, która chce transmitować po 30 naszych meczów w sezonach 2019/20 i 2020/21 na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Jest to kanał dostępny m.in. na platformie SKY, co zapewni Ekstraklasie szeroki zasięg w regionie. Rozmawiamy też z nadawcami amerykańskimi za pośrednictwem agencji Cubillos i z nadawcą indonezyjskim, który zainteresowany jest transmisjami meczów z udziałem Lechii Gdańsk. Są to dla nas dodatkowe szanse na zwiększenie wpływów i popularyzowanie ligi na świecie, bowiem podpisane już kontrakty zapewniają nam poziom budżetu, który Ekstraklasa zadeklarowała wobec klubów – wyjaśnia Małgorzata Borkowska, konsultant ds. praw mediowych w Ekstraklasie S.A.

Ekstraklasa już na początku sezonu skomercjalizowała międzynarodowe prawa bukmacherskie, podpisując kontrakt z firmą IMG. Na jej bazie poza Polską, mecze na żywo są pokazywane w bukmacherskich punktach stacjonarnych oraz na platformach internetowych zagranicznych bukmacherów. W kraju, negocjacje dotyczące praw do transmisji meczów PKO Ekstraklasy w lokalach prowadzi jeszcze nc+, który współpracuje przy tym projekcie z ligową spółką.