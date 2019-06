Djordje Crnomarković to czwarty piłkarz, który w letnim oknie transferowym dołączył do Lecha Poznań. Wcześniej umowę podpisali: Mickey van der Hart, Karlo Muhar i Tomasz Dejewski. - Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dołączył do nas Djordje Crnomarković. W zeszłym sezonie był on jedną z kluczowych postaci rewelacji rozgrywek serbskiej SuperLigi i tam też zwrócił naszą uwagę. Serb pasuje do naszego stylu gry i liczymy, że w pełni pokaże swoje umiejętności, którymi zainteresował nas podczas ostatniego roku - przyznał Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań, cytowany przez oficjalną stronę internetową Lecha Poznań.

Djordje Crnomarković ma 25 lat i pochodzi z Belgradu. Jest środkowym obrońcą, ale może też grać na lewej stronie defensywy. W poprzednim sezonie grał w zespole Radnicki Nisz, z którym zdobył wicemistrzostwo Serbii. - Jestem zaszczycony, że mogę dołączyć do Lecha Poznań, ponieważ jest to najbardziej utytułowany klub w mojej karierze. Przed przyjazdem rozmawiałem na jego temat z moimi kolegami występującymi w ekstraklasie, czyli Todorovskim oraz Sedlarem. Obaj mówili o Lechu same pozytywne rzeczy i zwracali uwagę na wyjątkowych kibiców - przyznał Crnomarković po podpisaniu kontraktu z Lechem Poznań.