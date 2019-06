t0tylk0ja godzinę temu Oceniono 2 razy 2

To jest super wiadomość, tylko to za mało. Potrzebni są trenerzy z Holandii, Hiszpanii, którzy będą pracować z naszymi dziećmi i potem z młodzieżą. Tylko oni mogą systemowo uczyć prawidłowej techniki. Polscy trenerzy tego nie zrobią, bo nie potrafią. By uczyć techniki trzeba ją mieć. Nie wystarczy teoria. Trener, który jej nie ma może uczyć starszych ukształtowanych piłkarzy. Będzie ustalał taktykę itp. Dzieci muszą uczyć osoby, które same będą umiały pokazać jak ułożyć stopę przy przyjęciu piłki, by nie odskoczyła itd. itp. W polskich akademiach są potrzebni trenerzy z Holandii, którzy będą uczyli futbolu od podstaw. Inaczej zawsze te 0-5 z Hiszpanią będzie się nam odpijało czkawką. Legię na pewno stać na kilku takich szkoleniowców. Presingu, ustawienia na boisku, mogą uczyć byli polscy piłkarze, ale techniki ich nie nauczą, bo jej prócz kilku wyjątków nie mieli.