Środkowy obrońca Radnickiego Nisz, Djordje Crnomarković, będzie nowym piłkarzem Lecha Poznań. To jednak nie koniec wzmocnień poznańskiego zespołu, bo do drużyny Dariusza Żurawia dołączyć może kolejny nowy gracz formacji defensywnej.Zdaniem portalu transfery.info będzie to Lubomir Satka, który zawarł już wstępne porozumienie z władzami Lecha Poznań.

Piłkarz słowackiego zespołu Dunajska Streda, do "Kolejorza" miałby się przenieść jednak dopiero za kilka tygodniu, po dwumeczu I rundy kwalifikacji Ligi Europy, w którym jego drużyna zagra z Cracovią.

Sześciokrotny reprezentant Słowacji w ubiegłym sezonie rozegrał 37 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił cztery gole i zaliczył jedną asystę. W latach 2012-2017 był natomiast zawodnikiem Newcastle United. W barwach angielskiego zespołu, który wykupił go jako nastolatka z drużyny FK Dubnica, grał jednak głównie w zespołach młodzieżowych. W pierwszym udało mu się wystąpić tylko w jednym spotkaniu. W 2015 roku rozegrał 31 minut w przegranym 0:1 meczu 3. rundy Pucharu Anglii z Leicester, gdy trenerem Newcastle United był John Carver.