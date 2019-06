Transfer Michała Janoty do Arabii Saudyjskiej to świetny interes dla Arki Gdynia. 13. zespół ekstraklasy poprzedniego sezonu zarobił na 28-letnim pomocniku 400 tysięcy euro - poinformował Krzysztof Stanowski z weszlo.com. Tym samym 28-letni pomocnik został najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii Arki Gdynia.

Michał Janota trafił do Arki Gdynia jesienią ubiegłego roku. Debiutował w meczu o superpuchar, w którym zdobył zwycięską bramkę dla klubu z Gdyni. Wcześniej grał w UKP Zielona Góra, z którego w 2006 roku trafił do drużyny juniorów Feyenoordu. W młodzieżowych grupach klubu z Rotterdamu występował od 2006 do 2008 roku, ale nie przebił się do pierwszego zespołu. Został wypożyczony do Excelsioru (31 spotkań, 8 goli), a w 2010 roku odszedł do Go Ahead Eagles.(66 spotkań, 9 goli, 18 asyst).

Po powrocie do Polski Janota grał w: Koronie Kielce, Pogoni Szczecin, Górniku Zabrze, Podbeskidziu Bielsko-Biała, Stali Mielec i Arce Gdynia.