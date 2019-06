Richard Danso może grać na lewym skrzydle lub na środku ataku. Jest piłkarzem tunezyjskiego ES Shael, ale od stycznia - ze względu na nieprawidłowości przy transferze z West African Football Academy - nie rozegrał żadnego meczu w nowym klubie. Wcześniej (jeszcze w Ghanie) zagrał w 14 meczach i strzelił trzy gole.

Legia Warszawa obserwuje Richarda Danso od mistrzostw świata do lat 17, które rozegrano dwa lata temu w Indiach. Danso zagrał w tym turnieju w czterech meczach, zdobył dwie bramki. 18-latek gra obecnie w kadrze Ghany do lat 23, jest uznawany za jeden z największy talentów w swoim kraju. Portal Transfermarkt wycenia go na 150 tysięcy euro.

Richard Danso w akcji:

Legia Warszawa będzie sprzedawać. Kto odejdzie?

"Przegląd Sportowy" poinformował, że zespół Aleksandara Vukovicia w ramach transferów gotówkowych może opuścić jeszcze trzech zawodników. Pierwszym z nich może być Radosław Majecki. Bramkarzem młodzieżowej reprezentacji Polski interesuje się kilka zagranicznych klubów, ale Legia zaakceptuje oferty jedynie powyżej 6 mln euro. Nawet przy nich będzie się jednak starać o to, by zawodnik po sprzedaży został w klubie na roczne wypożyczenie. Taką opcją sam piłkarz jest zainteresowany.

Poza Majeckim sprzedani mogą zostać m.in. Mateusz Wieteska, który już zimą mógł odejść do Dynama Kijów, ale ostatecznie został w zespole ze względu na zawieszenie Williama Remy'ego. Teraz temat jego transferu znowu wrócił, choć jego kwota będzie bardzo mocno uzależniona od występu na młodzieżowych mistrzostwach Europy, na które stoper otrzymał powołanie od Czesława Michniewicza. Oprócz Wieteski wicemistrzowie Polski mogą sprzedać Dominika Nagy'a i Carlitosa. Ten drugi już od kilku tygodni ma ofertę z jednego z klubów Bliskiego Wschodu.