0roman0 pół godziny temu

Świetna motywacja do gry na 100% w kolejnych meczach. Poza tym ktoś się chyba na łby pozamieniał. Jakim cudem zbieranina nowych piłkarzy miałaby stworzyć jesienią nową drużynę. Budowa drużyny to proces długotrwały i to na zasadzie ewolucji a nie rewolucji. Inna sprawa to kto z zawodników chciałby się wiązać z drużyną która co rok robi rewolucje? No chyba że skauci ruszyli do okręgówek na Bałkanach.

Tak czy inaczej nie wróżę Lechowi walki o najwyższe (Polskie) trofea. Niestety.