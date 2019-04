Jak poinformowało radio RMF FM, były piłkarz Jarosław B. został we wtorek zatrzymany. Jest podejrzewany o popełnienie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. - Potwierdzam, że doszło do zatrzymania w kontekście przestępstwa popełnionego w kierunku naruszenia wolności seksualnej. To wszystko co mam w tej chwili do przekazania - mówi Grażyna Wawryniuk z prok. okręgowej w Gdańsku.

Jak dowiedziało się RMF FM, chodzi o zdarzenie, do którego doszło w jednym z sopockich hoteli. Dwudziestokilkuletnia kobieta, która miała spotkać się tam z piłkarzem, złożyła po tym zdarzeniu zawiadomienie o przestępstwie. Skutkiem tego jest dzisiejsze zatrzymanie.

Jarosław B. w swojej karierze grał m.in. Widzewie Łódź czy Amice Wronki. Przed zakończeniem kariery zawodniczej w 2014 roku występował w Lechii Gdańsk. Potem został w tym klubie dyrektorem sportowym, a od początku sezonu współpracował ze sztabem szkoleniowym pierwszego zespołu.