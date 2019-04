Jakub Błaszczykowski w spotkaniu 30. kolejki Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin zagrał z odniesioną wcześniej kontuzją - złamaniem palca. Mimo urazu pomocnik Wisły strzelił nawet jednego gola. Nic to jednak nie dało, bo Zagłębie wygrało 3:1 i awansowało kosztem "Białej Gwiazdy" do grupy mistrzowskiej.W poniedziałek klub poinformował, że zawodnik prawdopodobnie nie wystąpi już w tym sezonie.

We wtorek te informacje oficjalnie potwierdził sam pomocnik. - Niestety nie będę mógł pomóc na boisku Wiśle do końca sezonu... - napisał Jakub Błaszczykowski pod zdjęciem udostępnionym na Instagramie. Życzył także powodzenia oraz zadeklarował, że będzie trzymał kciuki za drużynę w pozostałych meczach.

Kontuzja Błaszczykowskiego to problem nie tylko dla "Białej Gwiazdy", która w poniedziałek wielkanocny przystąpi do walki w grupie spadkowej (zagra u siebie z Wisłą Płock). To także kłopot dla Jerzego Brzęczka, gdyż naszą reprezentację w czerwcu czekają mecze eliminacji Euro 2020 z Macedonią Północną i Izraelem. Nie wiadomo, czy 33-letni piłkarz zdąży się wyleczyć na te spotkania. Błaszczykowski wrócił do Wisły zimą. Po powrocie strzelił dla "Białej Gwiazdy" pięć goli.