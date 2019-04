bejzkik pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Wstyd dla miasta. Stadion budowany przez prezydenta kibica dla swoich ziomków kibiców. Setki milionów złotych (bo ta netto podana cena) to tylko część kosztów. Całość przekroczy pewnie z 300 milionów i zapłacą za to mieszkańcy miasta, w którym brakuje papieru toaletowego w szkołach. Ale nic to dla prezydenta, który posunął się do kłamstwa opowiadając mieszkańcom że sam projekt będzie kosztował 3mln kiedy miał kosztować prawie 7mln. No w końcu projekt, koronujący jego władanie popiera niecałe 3% mieszkańców (wedle jego własnych "badań")

Zgadnijcie w jakim klubie gra jego syn? Zgadnijcie czy powiedział "Zagłębie Sosnowiec to najcenniejsza marka Sosnowca". Zgadnijcie czy krytyków tego poronionego pomysłu nachodzi policja i prokuratura przeszukując domy. Zgadnijcie czyim ojcem chrzestnym jest prezes Zagłębia. Sporo zgadywania