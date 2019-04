Mimo porażki z Cracovią 2:4, Lechia Gdańsk wygrała fazę zasadniczą Ekstraklasy. Do rundy finałowej przystąpi jako lider, mając tyle samo punktów co druga Legia Warszawa. Lechia w 30 meczach zgromadziła 60 punktów, co daje średnią 2 punkty na mecz. Pod tym względem gdańszczanie są drugim najsłabszym liderem rozgrywek ligowych w Europie. Tylko prowadzący w Armenii Ararat Erywań ma gorszą średnią - 1,86. We wszystkich innych ligach europejskich aktualny lider ma średnią ponad 2 punkty na mecz. Lechia wygrała w sezonie zasadniczym 57 procent spotkań. Rzadziej wygrywają w swoim kraju tylko Ararat i prowadzący w Czarnogórze FK Sutjeska Niksić.

Lechia Gdańsk nie jest pierwszym tak słabym liderem

Zespół z Gdańska nie jest pierwszym liderem Ekstraklasy, który zbiera tak mało punktów. Cztery lata temu Lech Poznań został mistrzem Polski, zdobywając jedynie 1,89 punktu na mecz i wygrywając 51 % spotkań. Był wtedy pod tym względem najsłabszy w Europie. Najmocniejszym liderem jest obecnie Crvena zvezda Belgrad, która wygrała jak dotąd 28 z 31 meczów ligowych. Średnio Crvena zdobywa 2,81 punktu.