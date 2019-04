Strata Arvydasa Novikovasa w kluczowej części sezonu byłaby dla Jagiellonii Białystok wielkim osłabieniem. 28-letni Litwin strzelił w tym sezonie 9 goli i miał sześć asyst. W Poznaniu miał pełnić rolę najbardziej wysuniętego piłkarza w zespole Ireneusza Mamrota, ale już po dziewięciu minutach musiał zejść z murawy. Doznał kontuzji po starciu z Kamilem Jóźwiakiem i nieszczęśliwym upadku na murawę. Novikovas od razu chwycił się za bark i pokazał, że konieczna będzie zmiana. Po zejściu z boiska natychmiast pojechał do szpitala z podejrzeniem złamania barku. Jeżeli ta diagnoza się potwierdzi, Litwin nie zagra już w tym sezonie.

Dla 28-letniego piłkarza, ale też dla Jagiellonii, byłby to dramat. Drużyna Ireneusza Mamrota 2 maja zagra w finale Pucharu Polski z Lechią Gdańsk na Stadionie Narodowym, a w siedmiu ostatnich kolejkach powalczy o miejsce na podium ekstraklasy. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że bez Arvydasa Novikovasa. Przypomnijmy, że wcześniej groźnej kontuzji kolana doznał Stefan Scepović, a do Poznania nie pojechał poobijany po półfinale Pucharu Polski Patryk Klimala.

W meczu z Lechem Poznań białostocką ofensywę ratował Jesus Imaz. Hiszpan strzelił dwa gole i zapewnił drużynie Mamrota trzy punkty w meczu z Lechem oraz szóste miejsce w tabeli na zakończenie sezonu zasadniczego. W grupie 'mistrzowskiej' Jagiellonia będzie chciała włączyć się do walki o europejskie puchary. Do trzeciego Piasta Gliwice traci sześć punktów, a do czwartego miejsca - które również może dać miejsce w europejskich pucharach - jeden.