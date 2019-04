- Cieszą nie tylko trzy punkty, ale także postawa. Mecz z Pogonią był potwierdzeniem tego, że jeśli jest odpowiednie nastawienie i wiara, to bardzo często życie to oddaje. Po 70. minucie meczu z Górnikiem Zabrze, w tabeli byliśmy sześć punktów za Lechią Gdańsk. A po Pogoni strata mogła przecież wzrosnąć do dziewięciu. Teraz różnicy punktowej już jednak nie ma. Jeśli jest zaangażowanie, to o resztę jest dużo łatwiej - rozpoczął Vuković.

I dodał: Nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, czego drużyna potrzebuje, co powinna zmienić. Najważniejsze było to, że rekcja piłkarzy na różne wydarzenia, która nie zależy tylko ode mnie, jest poprawna i właściwa. Mówiłem to już po meczu z Jagiellonią, kiedy na przygotowania miałem tylko 24 godziny, że to tylko piłkarze decydują o tym co się dzieje na boisku. Jak ktoś kiedyś powiedział: w tygodniu trener ma kontrolę nad 90 proc. wydarzeń, ale w weekend na murawie decydują już tylko piłkarze.

- Prowadzenie tej drużyny nie jest łatwe. Taki klub nie jest łatwy do prowadzenia. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest wielu trenerów, którzy nie doświadczą czegoś podobnego przez całe życie. Zapracowałem na to przez wiele lat. Postawiłem na dobrego konia, była to Legia Warszawa. Kiedy gra w niej nie była taka oczywista, kiedy nie każdy chciał do niej przyjść, to ja grałem dla niej przez wiele lat. I dlatego teraz mam szansę ją trenować - zakończył Vuković.