Mecz fatalnie rozpoczął się dla Wisły Kraków, bo krakowianie od początku grali bardzo słabo i Zagłębie Lubin wchodziło w obronę Białej Gwiazdy "jak w masło". W 14. minucie było już 1:0 dla Zagłębia Lubin, a gola strzelił Patryk Tuszyński. W 27. minucie było już 2:0, a nadzieje krakowskiej Wisły na awans do czołowej ósemki były już bardzo małe.

Brak VAR-u mógł zdecydować o awansie

Szanse Wisły mogłoby spaść niemal do zera, bo w Zagłębie Lubin przed przerwą zdobyło trzecią bramkę. Sędzia pokazał jednak spalonego. Bartłomiej Pawłowski z 18 metrów uderzył w poprzeczkę w pobliżu był jednak Sasa Balić, który wepchnął piłkę do bramki, jednak sędzia asystent zasygnalizował spalonego. Powtórki pokazały jednak, że spalonego nie było i to w żadnym momencie akcji. Na tym meczu nie było jednak VAR-u, dlatego decyzja arbitra była ostateczna. Wisła dostała szansę na awans, bo po 3:0 już by się pewnie nie podniosła.

Druga połowa kapitalnie rozpoczęła się dla krakowian, bo w 53. minucie kapitalnie obrońcą zakręcił Savicević i wrzucił piłkę na głowę Jakuba Błaszczykowskiego, który strzelił swojego piątego gola w sezonie.

Wisła nie poszła jednak za ciosem, a gola na 3:1 strzeliło Zagłębie Lubin. Patryk Tuszyński dobijał strzał... i zdobył drugiego gola w tym spotkaniu. Warto jednak zauważyć, że akurat w tym przypadku napastnik był na spalonym i gdyby był VAR, to bramka nie zostałaby uznana.

Jagiellonia i Lech i Pogoń z pewnym awansem

W drugim bardzo ważnym meczu o wejście do ósemki świetnie zagrała Jagiellonia, która po dwóch golach Jesusa Imaza pewnie pokonała Lecha Poznań. Wynik Wisły Kraków sprawił jednak, że oba zespoły miały pewny awans do czołowej ósemki. Gdyby jednak Wisła zremisowała spotkanie, wtedy z czołowej ósemki wypadłby Lech Poznań.

Taki wynik sprawił, że Jagiellonia po 30. kolejkach miała 47 punktów, Pogoń Szczecin po porażce z Legią Warszawa miała 43 punkty, a Lech Poznań również 43.

