W Krakowie czwarta Cracovia rywalizowała z liderem z Gdańska. Lechia prowadził 1:0 po golu Flavio Paixao (17'). Gospodarze jeszcze przed przerwą wyrównali - w 35. minucie bramkę z karnego zdobył Airam Cabrera (35'). W drugiej połowie strzelała już tylko Cracovia - w 50. minucie Filip Piszczek, w 60. minucie znów Cabrera, a dziesięć minut później Javi Hernandez. Goście w 87. minucie strzelili jeszcze drugiego gola. Trafił Patryk Lipski. Cracovia ostatecznie przegrała 2:4 i tylko bilansem bramkowym wyprzedziła Legię Warszawa na finiszu fazy zasadniczej Ekstraklasy. Oba zespoły zgromadziły bowiem po 60 punktów. Lider w Krakowie stracił w tym sezonie aż dziewięć bramek, bo wcześniej przegrał z Wisłą 2:5.

Legia niespodziewanie przegrywała do przerwy 0:1 z Pogonią Szczecin. W 11. minucie bramkę zdobył Adam Buksa. Mistrzowie Polski w drugiej połowie wrzucili jednak wyższy bieg i strzelili trzy gole. W 46. minucie trafił Carlitos, cztery minuty później Iuri Medeiros. W 73. minucie samobójcze trafienie zanotował Jarosław Fojut. Legia wygrała z Pogonią 3:1

Przed ostatnią kolejką rundy zasadniczej Ekstraklasy udział w grupie mistrzowskiej zagwarantowały sobie: Lechia Gdańsk, Legia Warszawa, Piast Gliwice, Cracovia i Zagłębie Lubin. Natomiast piłkarze Jagiellonii Białystok, Pogoni Szczecin i Lecha Poznań, choć znajdowali się w pierwszej ósemce, do samego końca nie mogli być pewni pozostania w czołówce.

Wisła Kraków i Korona Kielce to zespoły, które przed ostatnią serią spotkań były poza ósemką, ale miały szansę na awans do grupy mistrzowskiej. "Biała Gwiazda" musiała jednak pokonać Zagłębie Lubin. Korona zaś nie dość, że musiała ograć Piasta, to jeszcze liczyć na korzystne wyniki innych spotkań.

Kluczowe spotkanie odbywało się w Lubinie. Tamtejsze Zagłębie po pierwszej połowie prowadziło z Wisłą 2:0. Gospodarze z wielkim animuszem rozpoczęli to spotkanie. Pierwszego gola w 15. minucie strzelił Patryk Tuszyński. W 28. minucie podwyższył Damjan Bohar. W zespole gości odczuwalny był brak w obronie Marcina Wasilewskiego. Po przerwie Wisła rzuciła się do odrabiania strat. W 52. minucie bramkę zdobył Jakub Błaszczykowski. W 77. minucie Tuszyński zanotował drugie trafienie w tym meczu i ustalił wynik meczu na 3:1.

Jagiellonia Białystok odniosła w Poznaniu ważne zwycięstwo nad Lechem. Obie bramki dla gości zdobył Jesus Imaz (45' i 62').

Pewne zwycięstwo odniósł także Piast Gliwice. Gospodarze wygrali z Koroną Kielce 4:0. Dla Piasta trafili Joonas Tamm (samobój, 17'), Jorge Felix (19'), Marcin Pietrowski (58') i Paweł Tomczyk (90').

W pozostałych spotkaniach Arka Gdynia zremisowała z Miedzią Legnica 1:1, Zagłębie Sosnowiec przegrało 1:3 z Wisłą Płock, a Śląsk Wrocław uległ Górnikowi Zabrze 0:1.

Wyniki 30. kolejki Ekstraklasy:

Arka Gdynia - Miedź Legnica 1:1 (0:0)

Cracovia - Lechia Gdańsk 4:2 (1:1)

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 0:2 (0:1)

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 3:1 (0:1)

Piast Gliwice - Korona Kielce 4:0 (2:0)

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 0:1 (0:0)

Zagłębie Lubin - Wisła Kraków 3:1 (2:0)

Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock 1:3 (1:2)