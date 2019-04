Nie trzeba być ligowym potentatem, by łatwiej pozyskiwać sponsorów. Dzięki współpracy z Partnerskimi Klubami Biznesu znakomicie radzą sobie w tej kwestii też mniejsze kluby, czy drużyny z niższych lig. Na początku 2019 roku do PKB dołączył Stainer Polonia Leszno, drużyna z piłkarskiej IV ligi. Ekipa z 60-tysięcznego miasta zajmuje miejsce w środkowych rejonach tabeli, ale potencjał biznesu w mieście i całym województwie wielkopolskim jest spory. W ciągu krótkiej działalności (3 miesiące) Polonia Biznes Klubu pozyskała już 12. sponsorów.

Były Lechita z dobrym biznesem

Zresztą Wielkopolska, czy też sam Poznań dał początki nowej inicjatywie biznesowej. Po raz pierwszy założono PKB pod własnym szyldem, a nie w powiązaniu z jednym klubem. PKB w Poznaniu współpracują natomiast z drużynami żużla, czy koszykówki oraz fundacjami. To, że biznesowe kluby nie są zespolone z drużyną wcale nie zmniejszyło skuteczności inicjatywy zawiązywania wspólnych biznesów.

- Zainteresowanie naszym projektem oraz możliwości biznesowe w Wielkopolsce było tak duże, że w pewnym momencie musieliśmy nawet zatrzymać rejestrację firm na spotkania biznesowe i tak mamy praktycznie co miesiąc – mówi nam Radosław Rogiewicz, twórca PKB.

- Jest to też przede wszystkim duża zasługa naszego zespołu w Poznaniu, który rozwija projekt PKB bo po raz pierwszy nad pozyskiwaniem nowych członków pracuje kilka osób, a nie jak do tej pory była to jedna. Udało się też pozyskać do współpracy kilka bardzo fajnych firm które stały się dużym magnesem dla pozostałych. Dla przykładu możemy podać jednego z naszych klubowiczów, byłego zawodnika Lecha Poznań i Reprezentacji Polski Marcina Kikuta który obecnie po zakończeniu kariery sportowej świetnie odnajduje się w świecie biznesu jako Prezes Zarządu hoteli SPA w Mielenku i Sarbinowie, a już planuje kolejne inwestycje które będą świetną platformą biznesową dla naszych klubowiczów z całej Polski.

Większe miasta i ekstraklasa Rakowa

Rogiewicz, który współpracuje niemal z 25 podmiotami twierdzi, że teraz nadchodzi czas, by do PKB dołączały się największe miasta.

- Skoro PKB znakomicie funkcjonują w mniejszych miastach czy przy mniej znanych ośrodkach sportu, gdzie potencjał biznesowy w teorii może się wydawać mniejszy, to startując w tych największych aglomeracjach właściwie już na początku skazane są na sukces – mówi Rogiewicz.

Twórca PKB podkreśla też, że zawsze w biznesowych inicjatywach kluczowe jest zaangażowanie klubowych koordynatorów i dbanie o dobry klimat dla biznesu, coś co dobrze wychodzi m.in w Częstochowie.

- W Rakowie Częstochowa koordynator pod koniec zeszłego roku w miesiąc pozyskał 14 nowych sponsorów, to nasz nowy rekord – chwali się Rogiewicz. Raków, który sportowo jest bliski Ekstraklasy, być może już jest w niej jeśli chodzi o marketing i biznes. Warto dodać, że w pierwszym kwartale 2019 roku łącznie do klubu biznesu dołączyło tam 24 nowych sponsorów, a 28 przedłużyło umowy na kolejny rok!

Sportowe atrakcje

W 2019 roku członkowie PKB tak jak w poprzednich latach będą mogli jeździć na ciekawe wydarzenia sportowe, podczas których nawiązują się też relacje biznesowe. W połowie marca byli na derbach Mediolanu, w których wystąpił Krzysztof Piątek, a teraz szykują się do odwiedzenia Kopenhagi i zobaczenia na żywo derbów stolicy kraju. Zagrać ma w nich bramkostrzelny Kamil Wilczek. W planach jest również wyjazd na mecz Ligi Mistrzów Barcelony z MU oraz mecz Napoli z Cagliari. Wycieczki na mecze to oprócz emocji sportowych idealne miejsce do budowania relacji biznesowych.

PKB we Włoszech fot Rogiewicz

-Wcześniejsze wyjazdy były idealnym przykładem tego co jest filozofią PKB i tego czym wyróżnia się ten projekt od innych organizacji działających w Polsce czyli połączenie sportu, biznesu, reklamy i integracji – chwali Rogiewicz.

W całej Polsce działa obecnie 25 Klubów Biznesu, w których jest ponad 2000 firm. W najbliższym roku powinno dołączyć do nich jeszcze kilkanaście, w tym kilka z klubów ekstraklasy. Platforma łącząca przedsiębiorców powoli rozszerza swą działalność m.in. na rynek czeski i brytyjski skąd pojawią się kolejne zapytania dotyczące współpracy.