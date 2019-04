Sport.pl

- Lech ma wielkie ambicje i rozumiem frustrację kibiców. Poprzegrywaliśmy mecze, których pewnie przegrać nie powinniśmy. Ucierpiała nasza pewność siebie. I tak się zaczyna spirala złych rzeczy: pewne wyolbrzymiasz, bierzesz do siebie, przejmujesz się za bardzo. Adamowi Nawałce nie mogę niczego zarzucić, jeśli chodzi o pracowitość. Ale to co działało w kadrze czy Górniku, u nas się nie sprawdziło - mówi w "Wilkowicz Sam na Sam" Christian Gytkjaer. Duński napastnik Lecha Poznań opowiada o kryzysie Lecha, który doprowadził do tego, że drużyna może nie awansować do grupy mistrzowskiej ekstraklasy; oraz o serii meczów bez strzelonego gola.