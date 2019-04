W sobotę rozegrana zostanie ostatnia seria spotkań rundy zasadniczej Lotto Ekstraklasy. Wszystkie drużyny zobaczymy na stadionach o godzinie 18:00. W jednym ze spotkań czwarta Cracovia podejmie lidera tabeli – Lechię Gdańsk.

Oba zespoły są już pewne gry w grupie mistrzowskiej. Nie oznacza to jednak, że spotkanie w Krakowie będzie całkowicie pozbawione stawki. „Pasy” nie dogonią już trzeciego Piasta i muszą raczej oglądać się za siebie, bowiem niżej sklasyfikowane zespoły tracą do nich mniej niż 3 punkty. Z kolei Lechia wciąż może stracić pozycję lidera, choć ten scenariusz jest mało prawdopodobny. Jeśli Legia pokona u siebie Pogoń Szczecin, a Lechia ulegnie Cracovii, oba zespoły będą mieć po 60 punktów. W bezpośrednich starciach padały bezbramkowe remisy, a więc istotna będzie tu różnica bramek. A ta przemawia na korzyść gdańszczan (22 do 15).

W poprzedniej kolejce Ekstraklasy drużyna Piotra Stokowca wygrała na własnym boisku z Lechem Poznań 1:0 (gol Artura Sobiecha). W środę aktualny lider tabeli awansował też do finału Pucharu Polski kosztem Rakowa Częstochowa. Natomiast podopieczni Michała Probierza przegrali na wyjeździe z Miedzią Legnica 1:2 (bramka Filipa Piszczka).

Cracovia - Lechia Gdańsk. Gdzie oglądać mecz 30. kolejki Lotto Ekstraklasy? Transmisja TV, stream online, na żywo

Sobotnie spotkanie 30. kolejki między Cracovią i Lechią Gdańsk zobaczymy w Canal+ Sport Now oraz w Telewizji Polskiej. W Internecie mecz będzie dostępny na stronach: canalplussport.pl i sport.tvp.pl, w aplikacjach: Canal+Sport Online i TVP Sport, a także na platformie NC+GO. Poniżej zamieszczamy harmonogram transmisji:

Studio – godz. 16:15 (TVP Sport, sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport); 17:45 (TVP 2)

Transmisja meczu – godz. 17:50 (TVP 2, TVP Sport, sport.tvp.pl, aplikacja TVP Sport); 17:55 (Canal+Sport Now, canalplussport.pl, aplikacja Canal+Sport Online)