Panie Redaktorze,

dzięki za informację.

Dzisiaj nie wiemy, która z trzech drużyn na czele I ligi

wywalczy awans. Czy Raków, czy ŁKS (9 pkt mniej),

czy Stal (13 pkt za Rakowem).

Mój faworyt ma duże szanse, ale każdej z tych drużyn życzę walki

do ostatniego meczu.



Mam niesmak po wczorajszym półfinale PP.

Moim zdaniem bramka dla Rakowa powinna zostać uznana.

Jeśli sędzia zauważył łokieć Niewulisa (Raków) w grze,

to wcześniejszej ręki obrońcy Lechii nie mógł pominąć.

Albo więc odgwizdujemy rękę Lechity i dyktujemy rzut karny

dla gospodarzy, albo stosujemy przywilej korzyści

i odgwizdujemy bramkę wyrównującą dla Rakowa.

Sędzia uznał przypadkowe siatkarskie zagranie rakowskiego napastnika

za warte gwizdka, a to samo u gdańskiego obrońcy za dopuszczalne.

Już nie wspominam faulu na Petrasku.

Obijana w słupek i poprzeczkę bramka Lechii zachowała się dzielnie.

Podobała mi się opinia trenera Lechii, że Rakowa w tej formie

ograć mógł tylko lider ekstraligi.

Na nowy stadion w Częstochowie na pewno się wybiorę.