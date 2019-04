Fatalne wyniki Arki Gdynia w tym sezonie, która po raz ostatni ligowy mecz wygrała pod koniec listopada ubiegłego roku, doprowadziły do zwolnienia trenera Zbigniewa Smółki. Cała sytuacja była szeroko komentowana ze względu na okoliczności, w jakich rozstano się ze szkoleniowcem - Smółka zwolniony został zaledwie kilka godzin przed spotkaniem z Lechią Gdańsk, w którym poprowadził zespół ze świadomością, że robi to po raz ostatni.

Gdynianie z liderem Ekstraklasy ugrali remis, ale nie wpłynęło to już w żadnym stopniu na podjętą przez właściciela klubu Dominika Midaka decyzję. Tymczasowym szkoleniowcem został Grzegorz Witt, pod którego wodzą Arka zremisowała w kolejnej ligowej potyczce, tym razem z Pogonią Szczecin. Passa meczów z rzędu bez zwycięstwa przedłużyła się do trzynastu, a przewaga zespołu nad strefą spadkową wynosi zaledwie jeden punkt.

Arka Gdynia rozmawia z Ivanem Djurdjeviciem i Jackiem Zielińskim

Głównymi kandydatami do przejęcia drużyny w tej trudnej sytuacji są Ivan Djurdjević i Jacek Zieliński. Pierwszy do tej pory prowadził jedynie Lecha Poznań (od maja do listopada 2018 roku), drugi ma za sobą przygody w wielu klubach Ekstraklasy, m.in. Polonię Warszawa, Ruch Chorzów czy Cracovię.

Obaj trenerzy otrzymali od Arki oferty i odbyli wstępne negocjacje. Klubowi z pewnością będzie zależało na zatrudnieniu nowego szkoleniowca przed rozpoczęciem fazy finałowej Ekstraklasy. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia.