Martins został zawodnikiem Legii we wrześniu ubiegłego roku. Do mistrzów Polski trafił na zasadzie wolnego transferu po tym, jak po dwóch latach gry odszedł z Olympiakosu. Pierwotnie jego kontrakt miał obowiązywać do końca obecnego sezonu, ale według informacji portalu legia.net w umowie istniał zapis mówiący o tym, że Portugalczyk zostanie w warszawskim zespole do końca sezonu 2019/20, jeśli teraz rozegra co najmniej 50 proc. możliwych minut.

29-latek dotychczas wystąpił w 23 meczach, w których na boisku spędził łącznie 1693 minuty. To natomiast oznacza 70 proc. możliwego czasu gry. Dzięki temu klauzula zawodnika została aktywowana. Niewykluczone jednak, że po zakończeniu sezonu władze Legii zaproponują mu jeszcze dłuższy kontrakt. Ostatnio jest on bowiem jednym z najlepszych graczy drużyny prowadzonej przez Aleksandara Vukovicia. Na koncie w tej chwili ma dwa gole i trzy asysty.