Cztery mecze, trzy gole i jedna asysta, to dorobek Jakuba Błaszczykowskiego w marcu. Reprezentant Polski po powrocie do Wisły Kraków bardzo szybko wyrósł na jej najlepszego piłkarza. Teraz jego osiągnięcia docenili kapitanowie innych drużyn, którzy w głosowaniu przeprowadzonym przez Ekstraklasę wybrali go najlepszym piłkarzem marca w lidze.

Błaszczykowski łącznie otrzymał pięć głosów (cztery od kapitanów innych drużyn, jeden dzięki wygranej w głosowaniu kibiców). Drugie miejsce zajął Airam Cabrera (trzy głosy), a trzecie wspólnie przypadło Carlitosowi i Krzysztofowi Drzazdze (po dwa głosy).

Błaszczykowski od powrotu do Wisły rozegrał w jej barwach siedem spotkań, w których strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty. Piłkarze Macieja Stolarczyka wygrali cztery z tych meczów. W tej chwili w tabeli zajmują 9. miejsce, a w ostatniej kolejce będą walczyć o awans do grupy mistrzowskiej.