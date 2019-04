W cztery dni pracę w ekstraklasie straciło czterech trenerów. - Sam się zastanawiam, o co w tym wszystkim chodzi? Takie zwolnienie jak Zbigniewa Smółki jest nienormalne i niedopuszczalne. To pokazuje, że w Polsce brakuje szacunku do zawodu trenera, ale ten brak szacunku to często wina samych trenerów - mówi Tomasz Wilman. Jak wyglądają kulisy pracy w polskich klubach? Czy można tęsknić za pracą, w której zwalniają w absurdalnych okolicznościach? Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo.