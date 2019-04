Serwis Legia.Net informuje, że wynegocjowane warunki rozwiązania umowy są korzystne dla klubu. Ricardo Sa Pinto miał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2020/21, czyli w teorii do tego czasu Legia Warszawa powinna co miesiąc wypłacać pensję. Ostatecznie ustalono, że mistrzowie Polski będą to robić najpóźniej do kwietnia 2020 roku. Z tym zastrzeżeniem, że jeśli Sa Pinto wcześniej znajdzie pracę, to Legia przestnie mu płacić.

Portugalczyk trenerem Legii został 13 sierpnia - zastąpił Deana Klafuricia. Drużynę poprowadził w 28 oficjalnych spotkaniach (16 wygranych, sześć remisów, sześć porażek). Zwolniony został przed tygodniem, a precyzyjniej - dzień po wstydliwej porażce 0:4 z Wisłą w Krakowie - odsunięty od treningów z zespołem.

Legię do końca sezonu prowadzi teraz duet Aleksandar Vuković - Marek Saganowski, który zanotował bardzo udany start. Pod ich wodzą drużyna z Łazienkowskiej najpierw pokonała u siebie Jagiellonię Białystok 3:0, a następnie wygrała w Zabrzu z Górnikiem 2:1. Po 29 kolejkach jest wiceliderem tabeli, do prowadzącej Lechii Gdańsk traci trzy punkty.