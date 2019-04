Kilka dni temu Kibu Vicuña „zasilił" grupę zwolnionych w tym sezonie ligowych trenerów. Z posadą szkoleniowców zdążyli nie tak dawno pożegnać się również: Adam Nawałka (Lech Poznań), Ricardo Sa Pinto (Legia Warszawa) oraz Zbigniew Smółka (Arka Gdynia). W czwartek, 4 kwietnia, władze Wisły Płock potwierdziły, że drużynę poprowadzi Leszek Ojrzyński, który wcześniej pracował m.in. w: Koronie Kielce, Górniku Zabrze i Arce.

Vicuña stracił pracę po tym, jak w 28. kolejce Wisła przegrała z Piastem Gliwice 0:1. Przed dzisiejszym meczem ze Śląskiem „Nafciarze" zajmują piętnastą pozycję w tabeli Lotto Ekstraklasy i do pierwszego bezpiecznego miejsca tracą cztery punkty. Co więcej, nieźle sprawujące się ostatnio Zagłębie Sosnowiec, choć okupuje dno tabeli, ma na koncie tyle samo punktów co Wisła.

Śląsk Wrocław, podobnie jak klub z Płocka, już na pewno po rundzie zasadniczej zagra w grupie spadkowej. Podopieczni Vítezslava Lavicki zgromadzili 31 punktów (11. miejsce), a ósmy Lech ma ich 43. W 28. serii spotkań „Wojskowi” bezbramkowo zremisowali u siebie z Miedzią Legnica.

Wisła Płock - Śląsk Wrocław. Gdzie obejrzeć mecz 29. kolejki Lotto Ekstraklasy? Transmisja TV, stream online, na żywo

Transmisję TV poniedziałkowego meczu między Wisłą Płock a Śląskiem Wrocław przeprowadzi Eurosport. W Internecie spotkanie będzie można śledzić na stronie pl.eurosportplayer.com, w aplikacji Eurosport Player, a także na platformach: NC+GO, Ipla i Player.pl. Studio rozpocznie się o godz. 17:30, natomiast pierwszy gwizdek rozbrzmi o godz. 18:00.