Arka Gdynia jest coraz bliżej zatrudnienia nowego trenera. Po tym, jak propozycję pracy w klubie z Pomorza odrzucił Jan Urban, głównym kandydatem do przejęcia zespołu został Radoslav Latal - dowiedział się Sport.pl. Przedstawiciele Arki w poniedziałek spotkali się z czeskim szkoleniowcem. Na razie oficjalnie porozumienia jednak jeszcze nie ogłoszono.

Radoslav Latal następcą Zbigniewa Smółki?

Latal może zostać następcą zwolnionego kilka dni temu Zbigniewa Smółki, którego odejście ogłoszono godzinę przed derbowym meczem z Lechią Gdańsk. Jeśli 49-letni Czech doszedłby do porozumienia z właścicielami zespołu z Gdyni, byłby to dla niego powrót do Ekstraklasy. W latach 2015-2017 był on bowiem trenerem Piasta Gliwice (z małą przerwą od lipca do września 2016 roku). Ostatnio Czech był trenerem Spartaka Trnawa, który rozegrał pod jego wodzą 36 spotkań. Wcześniej w 11 meczach poprowadził Dynamo Brześć.