Lechia Gdańsk, Legia Warszawa i Piast Gliwice są pewne zajęcia miejsc w pierwszej trójce tabeli Ekstraklasy po fazie zasadniczej. W grupie mistrzowskiej na pewno zobaczymy także Cracovię i Zagłębie, które zapewniłe sobie udział w niedzielę, choć tego dnia nawet nie rozgrywały swoich meczów. Wszystko dzięki rezultatom w innych spotkaniach, m.in. wynikowi spotkania Wisły Kraków z Piastem Gliwice (2:2).

Korona Kielce niemal bez szans. Musiałaby liczyć na cud

Przed niedzielnymi spotkaniami Ekstraklasy szansę na awans do grupy mistrzowskiej poza wyżej wymienionymi drużynami miało pięć klubów: Jagiellonia Białystok, Pogoń Szczecin, Lech Poznań, Wisła Kraków i Korona Kielce. Ostatnia ze wspomnianych drużyn, ze względu na sobotnią porażkę z Zagłębiem, a także wygraną Jagiellonii i remis Pogoni Szczecin, szansę na grupę mistrzowską niemal całkowicie straciła. Niemal, bo iluzoryczne wciąż ma - żeby awansować musiałaby jednak liczyć na cud. A konkretnie na następujący przebieg wydarzeń w 30. kolejce:

- Legia wygrywa z Pogonią (najlepiej do zera),

- Lech wygrywa lub remisuje z Jagiellonią,

- Zagłębie Lubin wygrywa z Wisłą Kraków,

- Korona wygrywa z Piastem stosunkiem bramek pozwalającym na przeskoczenie Pogoni (w tej chwili Korona ma stosunek bramek (-5), a Pogoń (+4), co oznacza, że zawodnicy Gino Lettierego musieliby wygrać 10:0).

Lech i Wisła mają wszystko w swoich rękach

O miejsce w grupie mistrzowskiej wciąż walczą drużyny Lecha Poznań i Wisły Kraków. Ich sytuacja jest jednak o tyle komfortowa, że zwycięstwa w ostatniej kolejce zapewnią im awans. Lech może liczyć na następujące warianty:

- Wygrana z Jagiellonią - pewny awans do grupy mistrzowskiej. W przypadku porażek Zagłębia, Pogoni, Piasta i Cracovii - awans na czwarte miejsce w tabeli.

- Wygrana z Jagiellonią i zwycięstwo którejś z wymienionych wyżej drużyn - awans do grupy mistrzowskiej i prawdopodobnie siódme miejsce.

- Remis z Jagiellonią, porażka Pogoni z Legią i Cracovii z Lechią, wygrana Zagłębia z Wisłą.

- Remis z Jagiellonią, remis lub wygrana Zagłębia z Wisłą.

- Przegrana z Jagiellonią, przegrana Wisły z Zagłębiem.

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku "Białej Gwiazdy". Jej także zwycięstwo z Zagłębiem Lubin zapewnia awans do grupy mistrzowskiej, bez oglądania się na wyniki innych spotkań. Jeśli jednak drużyna Macieja Stolarczyka nie zdoła wygrać, a zremisuje (porażka całkowicie przekreśla jej szanse), to musi liczyć na następujący rozwój wydarzeń:

- wygrana lub remis Pogoni z Legią,

- przegrana Lecha z Jagiellonią,

- wygrana lub remis Piasta z Koroną.

Pogoń i Jagiellonia także niepewne

Gry w grupie mistrzowskiej wciąż niepewne są także drużyny Pogoni Szczecin i Jagiellonii. Portowcy w niedzielę zremisowali z Arką Gdynia (3:3), czym skomplikowali sobie sytuację w tabeli. Podobnie jak w przypadku Wisły i Lecha, zespół Kosty Runjacia może jednak liczyć na siebie. Jeśli wygra w Warszawie z Legią, będzie miał zapewniony awans. Zadanie do łatwych jednak należeć nie będzie, bo mistrzowie Polski znajdują się w coraz lepszej formie - w ostatniej kolejce wygrali z Górnikiem Zabrze (2:1), a wcześniej - w pierwszym meczu po zwolnieniu Ricardo Sa Pinto - pokonali Jagiellonię (3:0). W przypadku remisu lub porażki w 30. kolejce Pogoń będzie musiała liczyć na korzystne wyniki w spotkaniach Zagłębia z Wisłą i Lecha z Jagiellonią. Warto jednak podkreślić, że w przeciwieństwie do sytuacji "Białej Gwiazdy" ewentualna porażka szans szczecinian nie przekreśla.

Ciężki bój w ostatniej serii gier czeka także wspomnianą Jagiellonię, bo ta zmierzy się na wyjeździe z Lechem. Zwycięstwo co prawda zapewni jej awans do grupy mistrzowskiej, ale o nie może być trudno, jeśli spojrzy się na dość przeciętną formę zespołu Ireneusza Mamrota (tylko jedno zwycięstwo w ostatnich czterech meczach). Z drugiej strony do miejsca w czołowej ósemce białostoczanie potrzebują tylko remisu. Gdyby jednak tego także nie udało im się osiągnąć, to w przypadku porażki musieliby liczyć na następujące rezultaty:

- porażka lub remis Wisły z Zagłębiem,

- porażka Pogoni z Legią.

O trzy miejsca pozostałe w grupie mistrzowskiej w ostatniej kolejce walkę stoczą więc cztery zespoły. Jeden będzie liczył na cud.

Terminarz 30. kolejki Ekstraklasy

Arka Gdynia - Miedź Legnica

Cracovia - Lechia Gdańsk

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

Piast Gliwice - Korona Kielce

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze

Zagłębie Lubin - Wisła Kraków

Zagłębie Sosnowiec - Wisła Płock