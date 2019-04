Była 26. minuta meczu, kiedy kibice znajdujący się na trybunach stadionu w Szczecinie eksplodowali z radości. Michał Żyro najlepiej zachował się w polu karnym rywali i strzałem głową pokonał Pavelsa Steinborsa. Później tak dobrze już jednak nie było, bo w 40. minucie do wyrównania doprowadził Vejinović, a 11 minut po zmianie stron na 2:1 dla gości podwyższył Jankowski.

Z prowadzenia gdynianie cieszyli się jednak tylko kwadrans, bo w 71. minucie mierzonym uderzeniem ich bramkarza pokonał Radosław Majewski, który doprowadził w ten sposób do wyniku 2:2. Na kolejne gole czekać nie trzeba było jednak długo, bo w 75. miucie bramkę zdobył Deja. I kiedy wszystko wskazywało na to, że goście zdołają doprowadzić do niespodzianki, to na trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry na listę strzelców wpisał się Benyamina, który wygrał pojedynek z obrońcą Arki i strzałem głową umieścił piłkę w bramce.

Sobotni remis przybliżył Pogoń Szczecin do zapewnienia sobie miejsca w grupie mistrzowskiej po fazie zasadniczej sezonu Ekstraklasy. W tej chwili "Portowcy" mają 43 pkt. i są na siódmym miejscu. Wyprzedzić ich wciąż mogą jednak Lech Poznań i Wisła Kraków (kolejno 43 i 42 pkt.).