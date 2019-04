Po meczu z Wisłą Kraków zwolniony z prowadzenia Legii Warszawa został Ricardo Sa Pinto. Do końca obecnego sezonu stołeczną drużynę prowadzić będzie Aleksandar Vuković. Władze mistrza Polski szukają jednak doświadczonego szkoleniowca, który miałby przygotować zespół do kolejnych rozgrywek. Swoją kandydaturę zgłosił już Csaba Laszlo, który przysłał już swoje CV do Warszawy. Swoim zdaniem na Twitterze podzielił się także Kamil Kosowski, obecny ekspert telewizji nc+.

Legia Warszawa powinna zgłosić się po Ivana Jovanovicia?

Jego zdaniem idealnym kandydatem do poprowadzenia Legii byłby Ivan Jovanović, z którym były polski piłkarz spotkał się w cypryjskim APOEL-u, który Serb doprowadził do ćwierćfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2011/2012. - To gwarant sukcesu. Kilku trenerów w życiu miałem i wiem co mówię - napisał Kosowski na Twitterze. Ivan Jovanović w swojej karierze pracował także w Grecji, gdzie był trenerem Niki Wolos, Iraklisu Saloniki i Panachaiki Patras. W ostatnim czasie prowadził Al-Nasr ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.