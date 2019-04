Telewizja Polska nabyła prawa do pokazywania jednego meczu w kolejce Ekstraklasy w otwartym kanale. Pierwszą transmisją w tym sezonie był mecz Wisły Kraków z Legią Warszawa 4:0, a drugim spotkanie Legii Warszawa z Jagiellonią 3:0. W sobotę TVP pokaże mecz Wisły Kraków z Piastem Gliwice, a w 30. kolejce kibice zobaczą starcie Cracovii z Lechią Gdańsk. Marek Szkolnikowski zdradził, na jakiej zasadzie wybierane będą mecze pokazywane przez TVP. Wielu kibiców obawiało się, że w otwartej telewizji będzie można oglądać tylko mecze Legii, ale nie jest to prawda.

- Mamy system tzw. picków (wyborów) – pierwszego, drugiego i trzeciego. Dobieramy mecz pod fakt, czy może być on pokazany na antenach głównych – TVP 1 i TVP 2 – lub wyląduje w ramówce TVP Sport. Nasz kanał sportowy jest otwarty, ale pod względem praw można porównać go do premium. Czasem pokazujemy ważne wydarzenia równolegle. Jak ostatnio, gdy mecz ekstraklasy był w TVP 2, a Formuła 1 na TVP Sport. Z kolei Wisła – Piast to w teorii spotkanie trzeciego wyboru, ale nam odpowiada najbardziej – pod względem terminu i atrakcyjności futbolu prezentowanego przez oba zespoły. Dodatkowo zagości w TVP 3 - mówi Szkolnikowski w rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem z Przeglądu Sportowego.

Okazuje się również, że TVP będzie brało pod uwagę jakość piłkarską. - Walczymy o dotarcie pod strzechy. Do widza, który szuka atrakcyjnego materiału. Dlatego zaznaczam, że jeśli któryś z zespołów nie będzie takiego futbolu prezentował, będziemy go pomijać - dodaje dyrektor TVP Sport.

Ekstraklasa w TVP ma być mocno opakowana. - Będzie godzinne studio wprowadzające, mecz i godzinne studio po spotkaniu – z pogłębioną analizą taktyczną, dużą liczbą wywiadów i reakcjami z mediów społecznościowych. Notes jest pełen spostrzeżeń, które systematycznie będziemy wdrażać - analizuje Szkolnikowski.